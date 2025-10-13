Con la adopción de una postura descafeinada, La Libertad Avanza comenzó a buscar el voto para octubre con formas dialoguistas.

Iñaki Gutiérrez mostró el rostro opuesto a las de "Gordo" Dan en Tweitter con una visita a Córdoba para apuntalar la candidatura de Gonzalo Roca.

Ambos fueron entrevistados en Córdoba En Foco, que se emite por Canal 10 y por el streaming SRT Media.

"Con treinta puntos no gobernás un país vamos a tener que conversar con los nuevo bloques para construir la argentina que queremos", afirmó el joven que maneja las redes del presidente Javier Milei desde su candidatura a diputado en el 2021.

Gutiérrez remarcó que buscará recomponer el voto joven de la lista violeta para las elecciones legislativas.

"Siempre creo que hay que llegar al voto joven con la idea de vivir en paz, más que un Estado presente yo los veo con ganas de que el Estado les saque las dos manos de encima", afirmó.

Por otra parte Roca aludió a una segunda Ley Bases en el horizonte post electoral con la reforma laboral e impositiva. "Las reformas apuntan a la microeconomia para que se reactive la economía", remarcó.