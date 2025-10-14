El incendio en la Quebrada del Condorito se mantiene activo este martes, en su cuarto día consecutivo bajo un clima hostil en la primavera de Córdoba.

Un centenar de bomberos trabaja sobre el sector sur donde todavía persisten puntos calientes. Mientras que los del este y el norte se encuentran contenidos, según informó el Ministerio de Seguridad provincial.

La Policía de Córdoba alertó sobre el humo en la ruta de las Altas Cumbres y le pidió a los conductores que manejen con prudencia.

El operativo para contener las llamas, en una zona de pajonales y difícil acceso, incluye seis aviones hidrantes (cuatro pertenecientes a la Provincia y dos al Sistema Federal) y tres helicópteros (dos del Sistema Federal y uno provincial).

El Plan Provincial de Manejo del Fuego informó que se espera una ardua jornada debido a condiciones meteorológicas extremas, con alerta por vientos.

En tanto que la Justicia provincial investiga si el inicio del siniestro, relacionado con el incendio de veinte autos en el Camino de las Altas Cumbre, fue un hecho intencional o fortuito.