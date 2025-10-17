Un Volkswagen Golf rojo se incendió este viernes, con su conductor adentro, en la localidad de Unquillo.

El automovilista logró salir del vehículo por sus propios medios pero debió se trasladado al Hospital Provincial Urrutia con quemaduras en la cara y los brazos.

El personal de salud del nosocomio también evaluó la afectación de las vías respiratorias. De acuerdo al primer parte médico, el hombre se encuentra estable.

Acerca de la causa del incendio, el conductor declaró que había cargado gas minutos antes que se iniciaran las llamas en Av. Sabattini s/n, de barrio La Bancaria.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Unquillo, junto a personal de la Guardia Urbana y Defensa Civil.