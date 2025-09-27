Un hombre de 75 años y sus nietos de diez y siete años murieron este sábado en Córdoba después del incendio de su casa en el barrio Pueyrredón.

En medio de las llamas, que consumieron la vivienda ubicada en Fray Mamerto Esquiú y Buchardo, la abuela logró escapar con otros tres nietos.

Una cuadrilla de bomberos llegó a la zona cercana a la avenida Costanera para sofocar las llamas, y los fallecimientos de las tres víctimas fueron constatados por un equipo de emergencias.

El fuego habría comenzado en una de las habitaciones de la casa por razones que son materia de investigación.

La causa está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Distrito 3, turno 3, que dirige Silvana Fernández.