Un incendio en el corazón del Valle de Traslasierra continúa activo este martes en la zona de Guasapampa donde trabajan más de cien bomberos.

El foco avanza en dirección al Parque Nacional Traslasierra en una jornada con más de treinta grados de calor este miércoles.

Desde el domingo pasado las llamas quemaron 1.200 hectáreas en el oeste de la provincia de Córdoba.

La zona de quebradas y el terreno agreste también es otro factor de dificultad para los bomberos que están acompañados por cuatro aviones hidrantes y tres helicópteros.

El pronóstico marca que podrían registrarse algunas tormentas aisladas. Sin embargo también están previstas ráfagas de viento norte que alcanzarían los sesenta kilómetros por hora.