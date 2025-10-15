Continúan los trabajos para contener el incendio que afecta a la zona de la Quebrada del Condorito. Bomberos realizan sus tareas hace cinco días pero las condiciones climáticas son contraproducentes.

Por esto, y debido a la intensidad del fuego y a la densa columna de humo, las autoridades dispusieron el corte total del camino de las Altas Cumbres, a la altura del kilómetro 45.

Hasta el momento, el incendio ya consumió más de 4.500 hectáreas de monte nativo y pastizales serranos. En el operativo trabajan más de 200 bomberos voluntarios, junto al Plan Provincial de Manejo del Fuego, personal del Parque Nacional y aeronaves hidrantes.

Desde la Provincia informaron que se mantiene vigilancia sobre las instalaciones escolares y viviendas cercanas, ya que las llamas están cerca de la escuela Ceferino Namuncurá.

Un bombero herido

En la tarde de este miércoles, un bombero resultó herido al ser alcanzado por la descarga de agua de un avión hidrante que realizaba maniobras sobre la zona afectada.

El golpe del chorro impactó con fuerza sobre su cabeza, lo que le provocó un traumatismo de cráneo y varios cortes. El bombero, identificado como Agustín Olmedo, de la base Yacanto, fue aeroevacuado desde el sector serrano y trasladado al Hospital Sayago de Villa Carlos Paz.

Fuentes sanitarias informaron que el efectivo se encuentra consciente, acompañado por su familia y en observación, mientras se le realizan estudios complementarios para evaluar la evolución de sus lesiones.