Este martes Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba acompaña a los Bomberos de Villa Allende y a los de la Provincia de Córdoba en la contención del fuego de dos macrobasurales sobre las avenidas Spilimbergo y Roque Arias.

Ambos espacios son inspeccionados recurrentemente por el Municipio, debido al imprudente accionar de ciudadanos que arrojan residuos de manera constante. Los dueños de estos espacios fueron denunciados por el Ejecutivo debido a la inacción frente a la generación de estos focos infecciosos y con riesgo ambiental.

En lo que va del mes, Defensa Civil acompañó y asistió a los Bomberos de la Provincia en la contención de incendios de pastizales en cinco locaciones y otros cinco basurales de la ciudad.

Riesgo extremo por incendios

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil de la Provincia de Córdoba alerta a la población a extremar los cuidados ante el riesgo de incendios en toda la provincia. Mañana tendrá carácter de “extremo” y su gravedad se extiende hasta el jueves 14.