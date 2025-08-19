Incendio en una casa de Alta Córdoba: al menos un herido y dos evacuados

Un foco ígneo se produjo en la mañana de este martes en el barrio Alta Córdoba, entre las calles Lope de Vega y Lavalleja; los vecinos alertaron a la policía de una vivienda que se estaba incendiando.

La casa estaría habitada por 3 personas de un grupo familiar, según los vecinos; sin embargo, al momento del incendio solo se encontraba una mujer mayor. Las causas del incendio aún están por esclarecer.

La mujer fue evacuada y trasladada a un centro de salud para examinar su estado luego del accidente. Además, su hijo pudo salir del lugar. Sin embargo, su nieto de 43 años también fue evacuado de un patio interno y fue atendido.

El incendio afectó solo un dormitorio; el personal actuante ingresó a la vivienda por el techo y luego por un patio interno.

Si bien la situación fue controlada, el personal policial debió cortar el tránsito en la zona aledaña a la casa.