Personal de la Dirección Bomberos acudió a una pensión ubicada en calle Caseros al 1.100, de barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba, donde se produjo un incendio en un ambiente destinado a habitación en el primer piso. A raíz del siniestro, siete inquilinos se autoevacuaron del edificio.

Un servicio de emergencias atendió en el lugar a un hombre de 57 años, que fue trasladado al Instituto del Quemado para una valoración médica más completa.

Bomberos trabajó en la extinción del foco ígneo y en el control de la escena, mientras que autoridades y servicios de salud permanecieron en el lugar para asistir a los afectados y evaluar daños.