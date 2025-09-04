Fuego
Incendio en una pensión de Córdoba: siete autoevacuados y un hombre internado
Ocurrió en la madrugada de este jueves en un departamento de un primer piso, en barrio Alberdi. Un afectado, de 57 años, fue trasladado al Instituto del Quemado.
Personal de la Dirección Bomberos acudió a una pensión ubicada en calle Caseros al 1.100, de barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba, donde se produjo un incendio en un ambiente destinado a habitación en el primer piso. A raíz del siniestro, siete inquilinos se autoevacuaron del edificio.
Un servicio de emergencias atendió en el lugar a un hombre de 57 años, que fue trasladado al Instituto del Quemado para una valoración médica más completa.
Bomberos trabajó en la extinción del foco ígneo y en el control de la escena, mientras que autoridades y servicios de salud permanecieron en el lugar para asistir a los afectados y evaluar daños.