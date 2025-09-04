Dos personas resultaron heridas por el incendio de su casa en el barrio Villa El Libertador, en la ciudad de Córdoba, este jueves por la tarde.

Un hombre de 71 años y su hija de 48 fueron auxiliados por familiares, quienes los trasladaron en autos particulares hasta el Hospital Príncipe de Asturias. Ambos sufrieron quemaduras en brazos, rostro y cuello.

El fuego se habría iniciado en un cuarto de la vivienda ubicada en la calle Congreso al 5800, de la barriada cordobesa.

Una cuadrilla de Bomberos Voluntarios llegó a la casa pasadas la siesta para sofocar las llamas que se propagaron por diferentes ambientes.