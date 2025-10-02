Incendio fatal en Córdoba: una persona murió en barrio Coronel Olmedo

Un trágico incendio se desató en la madrugada de este miércoles en barrio Coronel Olmedo, al sur de la ciudad de Córdoba. Según confirmaron, el fuego comenzó a extenderse en una vivienda ubicada en calle 23 y avenida Ildefonso Muñecas.

El Personal de la Dirección Bomberos logró controlar las llamas, pero en el interior del inmueble hallaron el cuerpo sin vida de una persona.

En el lugar trabajan además servicios de emergencias, que confirmaron el fallecimiento. Desde la Policía de Córdoba confirmaron que aún se encuentran investigando las causas que habrían originado el siniestro.