En la noche del domingo, el personal de bomberos extinguió un incendio en una vivienda de la calle Juan de Garay al 2300, en barrio Bajo Pueyrredón, en la ciudad de Córdoba.

Por el foco, que se habría originado en el dormitorio, un hombre de 29 años sufrió lesiones y debió ser trasladado al Instituto del Quemado. Además, las llamas provocaron daños materiales significativos y consumieron una cama, un lavarropas, una bicicleta y prendas de vestir de la víctima.

Tras recibir atención médica, el hombre fue diagnosticado con inhalación de monóxido de carbono y quedó bajo observación. En tanto, las autoridades investigan la causa del foco ígneo.

Esa misma noche, mientras el damnificado era trasladado de urgencias, se produjo un siniestro vial. El móvil policial impactó contra un auto Volkswagen Gol donde viajaban cuatro personas. Sin embargo, el choque no dejó heridos.