Los incendios en la Provincia no cesaron este domingo en distintos puntos de la provincia de Córdoba y la lucha de los bomberos continúa sin tregua.

Los focos activos son tres y se registran en Capilla del Monte, en la zona de San Esteban (Valle de Punilla); Villa Berna, cerca de La Cumbrecita (Valle de Calamuchita); y Quebrada de La Mermela, próxima a los Túneles de Taninga, en Salsacate (departamento Pocho).

En el frente que se registra en Punilla, las llamas avanzan hacia San Marcos Sierras, donde las autoridades ordenaron evacuaciones preventivas en la zona del río Quilpo, desde la juntura de los ríos hasta el costado de la agrupación gaucha de esa localidad, según lo publicado por Cadena 3.

Los bomberos informaron que el fuego estaba ingresando a esa zona, bajando desde el valle conocido como El Hueco, viniendo desde Los Cardales, San Esteban, precisaron y agregaron que “Van a salir dos frentes: uno, en dirección a lo que sería el complejo Tío Rico, y el otro, hacia lo que sería Nueva Castalia."

En la zona, trabajan cinco dotaciones de bomberos. Las autoridades pidieron a la población mantener la calma.

Situación en San Marcos Sierras

A través de un comunicado se informó que hubieron evacuaciones en esta localidad y están trabajando dotaciones de BOMBEROS, POLICIA, DUAR, ETAC, Brigada Sacha y Municipalidad, y acompañando todos los integrantes de Defensa Civil.

Se pidió a la población, mantener la calma, manténgase informado mediante los canales oficiales, “es fundamental que la población civil acompañe, esté tranquila e informada por los canales de nuestro pueblo.”

Además “tener cargado su teléfono móvil, ye que se pude cortar la luz, no salga de su casa, no deambule, prepare un kit de emergencia con elementos básicos (agua, documentos, alimentos no perecederos, medicamentos, etc.), desaten a todos los animales y déjenlos libres.”

Así quedó activado el operativo de emergencia coordinado por Defensa Civil en San Marcos Sierras.

Datos de última hora

Sobre las 23hs de este domingo, las llamas llegaron a Quebrada de Luna, el fuego que bajó del Cerro. Uritorco y se constituyó en otro frente.

Desde Agua de Oro, también se pusieron en alerta, anunciando en la noche del Domingo la llegada de un frente de fuego.

Evacuados en Capilla del Monte

Los evacuados fueron llevados al Centro de Día Juan Perón en el Balneario Municipal, donde se contiene y asiste a las familias afectadas por el incendio.

Producto del fuego en Capilla del Monte, el sábado las autoridades provinciales indicaron que ya se habían quemado aproximadamente 8.000 hectáreas.

Estado de las rutas

Policía Caminera informó que se habilitó este domingo a la noche el tránsito en la ruta nacional 38. El corte había sido a la altura del kilómetro 119, próximo a localidad Capilla del Monte.

En cambio, permanecía cerrada la ruta provincial S-273 en el kilómetro 10, entre Villa Berna e Intiyaco (desvío de tránsito en la rotonda de Villa Berna hacia Los Reartes). Además, hay otro corte en el ingreso de Villa Alpina hacia Intiyaco.

En tanto, Policía Caminera informó que en Ruta Nacional 7 desde el km 470 al km 540, entre Laboulaye y General Levalle, se produce un corte total por múltiples incendios en banquina.

Recomendaciones de las Autoridades

Las autoridades reiteraron que hay una alerta extrema por riesgo de incendios forestales. Estas condiciones se mantendrán al menos hasta el próximo lunes, por lo que, en caso de divisar una columna de humo, se solicita llamar al 0800-FUEGO (888 38346), 100 (Bomberos) o 911 (Policía).