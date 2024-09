El corrimiento de la realidad del oficialismo en el Congreso de la Nación tuvo este jueves otro capítulo, cuando omitió votar en el proyecto que declara la Emergencia ambiental, económica y habitacional en la provincia de Córdoba debido a los incendios.

La idea, surgida de los despachos de Luis Juez, Alejandra Vigo y Carmen Álvarez Rivero, recibió media sanción merced a los 55 apoyos que recibió. Aunque hubo sólo tres abstenciones, el bloque de la Libertad Avanza no votó.

“¿Qué mierda nos tiene que pasar para que el Gobierno se de cuenta que los cordobeses la estamos pasando como el culo?”, lanzó Juez en medio de la sesión.

El senador le apuntó a los libertarios porque “esto no se trata de plata, es un mecanismo”.

Señalado con el dedo por Unión por la Patria, Vigo se sumó a las críticas sentenciando que se trata de “un tema que no podemos politizar” y que "hubiese sido interesante que se expresaran antes del dictamen de comisión”.

La referencia fue el argumento de Ezequiel Atauche, uno de los siete oficialistas, quien sólo atinó a decir que no apoyaba el texto porque “hay cuestiones que no son claras” y "no hay partidas asignadas”.

A la hora de aclarar el sentido del voto, sentenció que “estamos de acuerdo en la lucha” pero “revisamos el proyecto y decidimos abstenernos”.

Guadalupe Tagliaferri, legisladora del Pro, también le apuntó a LLA: “Lamento el sincericidio o la muestra de doble vara, porque acabamos de aprobar un proyecto importante de Datos Genéticos que no tiene ninguna asignación presupuestaria y establece cuatro meses para realizar el análisis de datos genéticos de todos los detenidos del país y no establece ni cómo se va a financiar ni quien”.

Le pidió “que empiecen a decir la verdad”, refiriendo que “no le interesa” apoyar la temática.