Un hombre de 31 años fue detenido en medio de los devastadores incendios que avanzan sin control sobre las montañas de El Bolsón, en Chubut.

Con topa amarilla, similar a la de los brigadistas, y con un bidón que contenía combustible, el joven oriundo de Neuquén fue arrestado el miércoles pasado en un sendero que se dirige a la confluencia de los ríos Azul y Blanco, dentro del Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido (Anprale), según informó el Ministerio Público Fiscal.

"La evidencia nos permite concluir que el imputado pudo valerse de esa ropa para confundirse con brigadistas. Estamos convencidos que el nombrado intentó iniciar un incendio, pero no pudo hacerlo por la intervención de las dos personas”, dijo el fiscal Francisco Arrien.

Al declarar en tribunales, el detenido dijo que se encontraba en un camping de vacaciones y que había llegado a la zona en la camioneta del chofer del intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, junto con otros dos testigos.

“Estaban los dos y me preguntan qué hacía y les dije que estaba esperando a los otros chicos de los pozones y ahí me dicen, no subite a la camioneta que te llevamos para Wharton y ahí me detienen y me tiran una botella con nafta”, señaló en su declaración.

El diario de Río Negro informó que desde el municipio negaron la relación con el presunto chofer aludido al comunicar que no trabaja para el municipio ni en forma personal para Pogliano.

Después de escuchar la declaración del detenido y la exposición de la fiscalía, el juez Ricardo Calcagno dictó la imputación por "incendio en grado de tentativa" y fijó un orden de prisión preventiva por un mes en la cárcel de Bariloche.

En la misma jornada fueron liberados otros dos hombres, que habían sido acusado de iniciar fuegos en La Patagonia, porque fueron identificados como brigadistas voluntarios autoconvocados que llevaban días combatiendo las llamas.

Además dos mujeres fueron arrestadas en El Hoyo, localidad de Chubut, y en el operativo policial se secuestraron cuatro bidones con combustible, una camioneta, una motosierra, notebooks, teléfonos celulares y pen drives.