El fuego en Córdoba se mantiene fuera de control en otra jornada que estuvo marcada por las fuertes ráfagas de viento y el riesgo sobre viviendas.

En La Pampa, próximo a Ascochinga, se desató un incendio que tuvo en vilo a un grupo de estudiantes de Buenos Aires que había llegado para plantar árboles en un trabajo de forestación.

El secretario de Gestión de Riesgo Climático, Claudio Vignetta, aseguró ante la cámara de Canal 10 que el foco tiene "un comportamiento extremo" impulsado por un viento de 60 kilómetros por hora que los "pasó por arriba".

Vignetta señaló que se desplegó un operativo para proteger a las viviendas cercanas y que no haya riesgo de interfase. "Ha llegado hasta el patio y a las puertas de las casas pero no he visto ninguna quemada", afirmó.

Después de la acción de los bomberos y personal del ETAC, el fuego ascendió hacia la montaña con un frente de tres kilómetros en dirección a Santa Catalina.

El otro incendio que concentra un gran esfuerzo es el que se desató ayer en el basural de Huerta Grande y se expandió hacia La Falda y Villa Giardino.

"Está muy activo, se está trabajando desde el Camino al Cuadrado y la base de La Falda", dijo Vignetta. Sobre el principal peligro latente, el secretario de Gestión de Riesgo apuntó a un "caserío en barrio San Pedro de Villa Giardino" donde existe riesgo de interfase.

Otros focos que se mantiene activos en la provincia de Córdoba son los ubicados en Embalse, Tulumba y entre Río Segundo y Pilar.

El viento ha asido uno de los factores claves para el avance de las llamas. Sobre ello Vignetta aclaró que hasta las cinco de la mañana del viernes se espera un viento constante de 30 kilómetros por hora que después iría en descenso.