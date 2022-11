Este jueves Gustavo, papá de Alexa, actualizó el parte médico tanto de su hija como de Martina, ambas adolescentes heridas por el trágico incidente vial en Altas Cumbres protagonizado por el legislador Oscar González.

Sucede que este mismo jueves Alexa debió ser intervenida y, afortunadamente, la operación salió bien pero el pronóstico sigue siendo reservado hasta que no evalúen su evolución.

Así lo informó el padre de la adolescente en diálogo con Canal 10, quien hizo principal énfasis en que los médicos deben observar “sobre todo si recupera la sensibilidad en las piernas”.

En tanto, sobre Martina afirmó que “su estado sigue siendo crítico, estable pero crítico". Sobre la otra chica herida, Gustavo señaló que tuvo otras cuatro intervenciones en su hígado y faltan otras más por las fracturas sufridas.

La crítica a Oscar González

A su vez, el padre de Alexa se refirió al hecho de que el legislador implicado se haya presentado a la indagatoria, negado la acusación y se abstuvo de declarar:

“Antes no se acordaba de nada y ahora niega los hechos, es muy contradictorio.”

En este marco, destacó que se hayan levantado el secreto de sumario para acceder a los expedientes “que hasta el momento ni la querella ni la defensa de González había podido acceder”.

Sin embargo, afirmó que aún está disconforme con el accionar de la justicia debido a que sigue esperando que la causa pase a homicidio doloso "y eso lo espera toda la sociedad porque ven que hay un caso de mucha impunidad”.

“Esto es un crimen vial, no es un accidente”, aseguró.

Por otro lado, destacó que siente mucho el apoyo de la sociedad. “No solo de la gente que nos conoce sino de muchísima más gente que no me conoce que me dan muestra de lucha y que no bajemos los brazos, eso me mantiene entero”, expresó.