Incidentes en la sede de la UOCRA Córdoba: ocho detenidos a un día de las elecciones gremiales

La sede de la UOCRA Córdoba, ubicada en General Paz 630, fue escenario este miércoles de graves incidentes que derivaron en la detención de ocho personas.

Los disturbios ocurrieron días previos a las elecciones gremiales, previstas para este jueves, y fueron protagonizados por una facción disidente de trabajadores no afiliados.

Durante los hechos, un efectivo policial resultó con heridas leves y se registraron importantes daños materiales en el mobiliario y en la puerta de ingreso del edificio sindical.

La Policía de Córdoba desplegó un perímetro de seguridad para controlar la situación y evitar que los incidentes escalaran. Sin embargo, las autoridades mantienen la guardia en alerta, ya que temen que puedan repetirse episodios similares durante la jornada electoral.