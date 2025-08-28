La causa por el femicidio de Brenda Torres sumará un capitulo clave este jueves. La joven de 24 años fue brutalmente asesinada y descartada en bolsas de consorcio en distintos sitios de la zona norte de la ciudad de Córdoba.

La investigación por la muerte de la joven avanza bajo la investigación del fiscal Horacio Vázquez. Los acusados, Gustavo Lencina de 53 años, y Cristian Aranda de 38, permanecen detenidos en la cárcel de Bouwer imputados por homicidio agravado por violencia de género.

En los allanamientos, parte de los restos de la víctima fueron hallados en bolsas de residuos en barrio Chateau Carreras y enterrados en una vivienda de esa zona. Ambos acusados residían en ese domicilio, y al parecer tenían vínculo con la víctima, que faltaba a su casa desde hacía más de un mes.

Se conoció que las indagatorias se llevarán a cabo por videollamada desde Bouwer. Allí, los imputados escucharán la acusación y tendrán la posibilidad de dar su versión. Caber remarcar que están asistidos por una asesora letrada y, según fuentes judiciales, podrían abstenerse a declarar.

En paralelo, la fiscalía ordenó pericias psiquiátricas interdisciplinarias a los detenidos. Los estudios buscan establecer si comprendieron la criminalidad de los hechos y si son penalmente responsables.

El resultado de los exámenes serán clave para definir el futuro de la causa, que en caso de ser considerados imputables, Lencina y Aranda podrán enfrentar un juicio que prevé prisión perpetua.