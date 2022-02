Como muchos argentinos, un trabajador metalúrgico de San Francisco, provincia de Córdoba, fue víctima de un ciberdelito: delincuentes informáticos sacaron un crédito online de 380 mil pesos a su nombre, y una vez que el dinero fue depositado en su cuenta, se lo robaron . Ocurrió en 2020.

Como si esto fuera poco, la sucursal del banco BBVA Francés de la ciudad de este cordobés no reconoció la estafa, y obligó a Nicolás Urquía (36) a pagar 60 cuotas de 22 mil pesos, dinero que se le descontaba cada mes de su cuenta de manera automática. En total llegó a devolver más de 150 mil pesos. “Era un verdadero garrón”, dijo el damnificado en diálogo con La Voz cuando anunció públicamente lo sucedido .

Lo novedoso del caso es que Urquía no se renunció a lo que le impuso el banco y acudió a la justicia para demandarlo , y ahora el juez de primera instancia y tercera nominación en lo Civil y Comercial de los Tribunales de San Francisco, Carlos Viramonte, condenó a la entidad a devolverle el dinero ya indemnizarlo por daño moral. Además, fijó una multa para el BBVA Francés y le impuso el pago de las costas del juicio.

Tras el fallo, Urquía se mostró satisfecho y señaló que "recuperó la tranquilidad que había perdido en los dos últimos años". El hombre sostuvo que sabía que era difícil ganar una batalla judicial contra una entidad bancaria, pero dijo que nunca tuvo temor de seguir adelante con su reclamo porque lo esperaba justo.

“Siempre desde el banco me dijeron que la única solución era que yo tenía que pagar. Sentí que me quisieron intimidar porque cuando empecé con los reclamos me dijeron que podían hacer una contradenuncia en mi contra”, contó.

La gran estafa

El 14 de agosto de 2020, en plena pandemia cuando los ciberdelitos crecieron exponencialmente, Urquía recibió un llamado del banco en el que le consultaban si validaba una transferencia de 384 mil pesos, a lo cual asegura haber respondido negativamente. Sin embargo, la operación se ejecutó igual.

Tras múltiples reclamos sin respuesta favorable, el empleado metalúrgico decidió hacer público su caso y lo denunció a través de los medios de comunicación. Hasta llegó a protagonizar una protesta frente a la sucursal que tiene dicha entidad bancaria en el centro de San Francisco.

El precedente inédito

El fallo del juez Viramonte sienta un precedente inédito en Argentina , ya que la sentencia se expide sobre la cuestión de fondo y advirtió que las medidas desplegadas por la entidad bancaria demandada fueron insuficientes e inadecuadas para dar cumplimiento efectivo a su obligación de seguridad en el entorno digital utilizado por el usuario.

Cabe aclarar que es una falla de primera instancia, por lo que el banco BBVA Francés puede apelarlo.

Paralelamente , la justicia continúa la investigación penal para encontrar a los responsables del ciberdelito. Según fuentes tribunalicias, hasta ahora sólo se pudo identificar a la persona que hizo la transferencia.

