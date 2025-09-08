La Municipalidad de Córdoba, a través de la Secretaría de Salud y junto al laboratorio La Roche-Posay, anunció una nueva campaña gratuita de control de lunares y lesiones, con el objetivo de facilitar el acceso a la salud a los vecinos de la ciudad.

Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de piel es el tipo de cáncer más común en todo el planeta, siendo sus causas principales la exposición excesiva a la luz ultravioleta del sol, así como también de fuentes artificiales. Esta afección se manifiesta principalmente a través de la aparición de lunares o de heridas que no sanan. Si bien en casos extremos puede comprometer la vida del paciente, se trata de una enfermedad que puede tratarse y, más importante aún, prevenirse mediante una serie de cuidados básicos y la detección precoz.

Cómo será el operativo

La campaña comienza este miércoles 10 de septiembre, en el Hospital Príncipe de Asturias (Defensa 1200, barrio Villa el Libertador). Continuará os días jueves 11, viernes 12 y sábado 13 de septiembre con consultorios móviles en Plaza España. El horario de apertura será de las 10 a 14hs y de 15 a 18 hs las cuatro jornadas, y la atención se realizará por orden de llegada, sin cargo.

Durante estos días, profesionales de la dermatología trabajarán en los puestos de fácil acceso, equipados con tecnología de detección específica. Por lo tanto, las consultas se limitarán al chequeo de lunares y a las recomendaciones sobre el uso de protectores solares, sin posibilidad de abordar diagnósticos generales.

Además, quienes se acerquen a los consultorios móviles y requieran sacar un turno en el sector de dermatología para realizar un seguimiento del caso, podrán hacerlo a través del centro de atención telefónica: 0800-888-5555.