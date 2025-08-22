El Ministerio de Educación de Córdoba anunció el cronograma para realizar las preinscripciones al ciclo lectivo 2026, una de las gestiones más importantes en la organización familiar.

Para garantizar un lugar en las instituciones estatales de la provincia, es condición acceder al Formulario Único de Postulantes (FUP) y completar el trámite nombrado "Preinscripciones Escolares 2026", que se encuentra en la plataforma de Ciudadano Digital (CiDi).

Las fechas para las preinscripciones varían de acuerdo al nivel educativo:

Nivel inicial (sala de 3, 4 y 5): comienza el 25 de agosto y finaliza el 15 de septiembre.

(sala de 3, 4 y 5): comienza el 25 de agosto y finaliza el 15 de septiembre. Nivel primario (1º grado): comienza el 1 de septiembre y finaliza el 15 de septiembre.

(1º grado): comienza el 1 de septiembre y finaliza el 15 de septiembre. Nivel secundario (1º año): comienza el 8 de septiembre y finaliza el 15 de septiembre.

(1º año): comienza el 8 de septiembre y finaliza el 15 de septiembre. En el caso de la Educación de Jóvenes y Adultos, tanto para el nivel primario como secundario, el proceso se extiende hasta el 15 de diciembre.

Los pasos para realizar el trámite son los siguientes:

Iniciar con el usuario de CiDi (nivel 1 o 2).

En el buscador, escribir “Formulario Único de Postulantes” y seleccionar “Preinscripciones Escolares 2025”.

Completar o actualizar los datos del grupo de convivientes.

Inscribir al estudiante ingresante en el nivel educativo correspondiente.

Elegir entre 2 y 4 establecimientos educativos.

En la modalidad de Jóvenes y Adultos, además, se deberán cumplir requisitos de edad para realizar el trámite. Los aspirantes para el nivel primario deben tener 14 años, mientras que los que deseen ingresar al nivel secundario deben tener 18 años, con estudios primarios finalizados o secundario incompleto.

Una vez completada la gestión, se enviará una constancia al correo electrónico registrado en la cuenta de CiDi.

Posteriormente, cuando finalice el plazo de preinscripción, se avanzará en el proceso de pre-asignación a las escuelas seleccionadas de acuerdo a las vacantes disponibles. Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de prioridad :

Aspirantes que tengan hermanos ya matriculados en la institución seleccionada.

Aspirantes que pertenezcan a la misma unidad académica.

Aspirantes con domicilio en el mismo barrio que la institución seleccionada.