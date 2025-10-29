El despliegue de un fuerte operativo policial en torno a una pareja de supuestos delincuentes ocultos en un hotel alojamiento de Avenida La Voz del Interior, en uno de los accesos a la ciudad de Córdoba, habría terminado en una insólita confusión por parte de un conserje.

El robo en una casa del barrio Villa Belgrano fue asociado con un hombre y una mujer que llegaron al Hotel Ruta este miércoles por la mañana en un Peugeot gris 206 y se alojaron en la habitación 18.

El empleado del hotel alojamiento sería conocido de uno de los dueños de la casa asaltada, quien le habría comentado lo sucedido y despertó las alertas.

Desde la pared contigua al cuarto donde se encontraba la pareja, el conserje habría escuchado que hablaban de "un arma" e inmediatamente llamó a la Policía para denunciar que había dado con los asaltantes de la casa de su conocido.

El despliegue de varias camionetas de la Policía de Córdoba, efectivos del ETER y negociadores también contó con la presencia del propio ministro de Seguridad, Pablo Quinteros.

Después de varias horas de tensión, la pareja fue retirada por una salida lateral, fuera del alcance de las cámaras. Dato que despertó las sospechas de los trabajadores de prensa sobre una maniobra poco frecuente en casos de detenciones con tanto despliegue.

Pasadas las horas comenzó a circular la versión de la insólita equivocación. El hombre que había llegado al hotel alojamiento trabajaba para una importante empresa de seguridad privada, llevaba la cartuchera donde enfunda su arma de trabajo, pero en el momento de la detención estaba desarmado. Además, en el auto se halló un monto de dinero que no fue precisado por los investigadores.

Después del operativo policial, la pareja detenida fue trasladada a sede judicial, donde quedaron a disposición del fiscal interviniente. Se espera que, tras tomarles declaración, recuperen su libertad.