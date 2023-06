Insólito: "La Mona" y el "Chapulín Colorado" a las trompadas en la peatonal de Córdoba

La peatonal de la ciudad de Córdoba es realmente un submundo digno de ser visto y transitado. Este miércoles se dio una de las situaciones más insólitas de las que se recuerden: dos artistas callejeros, disfrazados de “La Mona” Jiménez y del Chapulín Colorado, se enfrentaron a los golpes contra un supuesto ladrón que había querido robarles. La increíble secuencia fue filmada por un peatón y rápidamente se viralizó.

La bizarra situación se dio el mediodía de ayer en la esquina de 9 de julio y San Martín, pero tuvo inicio, al parecer, en la zona del Cabildo sobre la Plaza San Martín.

En dicha intersección de la populosa peatonal cordobesa, Javier López Melano -el hombre detrás del traje del superhéroe creado por Roberto Gómez Bolaños- habrís sido víctima de un intento de robo mientras dormía una siesta.

Según esta primera versión, al ver lo que ocurría La Mona -su compañero Ariel Centurión, un hombre que aprovecha el parecido que tiene el gran cuartetero para ganarse la vida como imitador- no dudó en intervenir y defender al colega.

Así se habría iniciado la pelea de los artistas callejeros contra el presunto delincuentes, que -de acuerdo con el video que se viralizó- estaba vestido completamente de negro. Ante la mirada de varios testigos, golpearon al sujeto que terminó lastimado.

Cuando la situación ya pasó a ser demasiado tensa, una joven quiso intervenir para evitar la golpiza pero poco pudo hacer: las corridas, trompadas y empujones ya eran inevitables.

Un testigo que pasaba por el lugar grabó el particular enfrentamiento y compartió el video en redes sociales con el título “El Chapulín y La Mona contra un ladrón en la peatonal”. La filmación rápidamente se viralizó y generó muchísimos comentarios, la mayoría de ellos con humor.

“Los Avengers cordobeses”, “Las antenitas de vinil detectaron la presencia del enemigo”, “No contaban con su astucia!!” y “Decí que no andaban cerca Batman y Michael Jackson”, fueron algunos de los mensajes.

El Chapulín Colorado dio otra versión de lo ocurrido

Según contó el personaje en un audio enviado a Canal 10, un hombre que vende medias en la peatonal “lo empujó a La Mona de una”, y allí comenzaron a insultarse. “Le metió un ‘cortito’ la Mona” y todo derivó en la pelea, que se inició en cercanías del Cabildo.

“Como no pudo la Mona, me le fui yo de una”, relató López Melano. “Le digo ‘vení vení culiado peleá conmigo'. Y después el gil nos estaba esperando en Colón y San Martín (…) ‘Vení Mona, pegale’, le digo, y con el boleo ese lo para adentro y me dice el ‘guaso’ de ahí 'sacalo para afuera al Chapu”, detalló el personaje.

Posteriormente, según su relato, el agresor le manoteó el traje de Chapulín y ahí fue cuando la Mona le pegó. Finalmente, entre los dos, doblegaron al vendedor de medias.

Mirá el video: