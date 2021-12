Una mujer de 82 años que llevaba en un bolso con una importante suma de dinero que había ganado en el Casino de Villa Carlos Paz, fue asaltada este martes por dos individuos que, tras golpearla, se fugaron con el botín. Lo insólito es que ocurrió frente a la Jefatura de la Policía de Córdoba donde nadie la ayudó.

Según contó la jubilada a Mitre Córdoba, acababa de bajar de un colectivo que la traía de la ciudad serrana donde había ido a jugar en el Casino, cuando dos jóvenes la atacaron y le llevaron la plata.

“Me golpearon unos chicos, que yo creía que eran del colegio. Me bajo del colectivo y ahí uno me manotea la bolsa. El otro quería sacarme la cartera, pero no pudo llevarla, y me golpeó ”, contó la mujer.

En frente de la Central y sin ayuda de nadie

De acuerdo a lo que indicó la mujer, el hecho tuvo lugar alrededor de las 19.30 del martes, en la intersección de las avenidas Colón y Santa Fe. “No había nadie ayer. Me arreglé sola, alguien me cruzó la calle ”, contó.

La anciana dijo que además del dinero que había ganado en el Casino tenía efectivo de un préstamo que le había sido otorgado. “Todo, hasta lo que había ganado en el Casino. Ahora voy a tener que pagar eso y me quedo sin nada. Yo ayudarlo a mi hijo ya ella que tienen problemas económicos ”, dijo apesadumbrada, y agregó: “ Ya lo llevaron, no lo voy a recuperar ”, en referencia el dinero sustraído.

La versión de la policía

Voceros policiales indicaron que tras la revisión de los domos en la zona, no encontraron un robo o incidente similar al que narró la mujer. Tampoco hay una denuncia formal realizada a tal efecto, según publica La Voz.

Por otro lado, señalaron que hay dos efectivos permanentes en el radio de la Jefatura para evitar robos, desacreditando la versión de la mujer.