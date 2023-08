Una particular circunstancia le toca afrontar a Almendra, una joven sufrió un accidente y ahora no puede seguir yendo a la escuela por falta de adaptación edilicia: la familia denuncia que al no haber una rampa en el ingreso, es imposible concurrir a clases.

“Almendra tuvo un accidente, se fracturó la pierna, la tibia y el peroné, y por eso le tuvieron que poner un yeso en toda la pierna y eso llevó a que no pueda movilizarse sola, que tenga que movilizarse en silla de ruedas y nos encontramos con que la escuela no tiene una rampa para que ingrese en silla de ruedas”, explicó a Canal 10 la mamá, Mariana Simone.

Lo más insólito, planteó la mujer, es que “lo que hay es una rampa que termina en una pared, osea que no lleva a ningún lado".

Mariana explicó que esto “hace que Almendra no pueda ingresar al establecimiento para concluir su ciclo escolar, a mitad de año, cuando ya tiene gran parte del año aprobado”.

En este marco, destacó que la escuela es relativamente nueva, que tiene unos 5 años, y que desde que se inauguró existen reclamos por parte de la dirección del establecimiento para que se haga una rampa adecuada en el ingreso, señaló. “Y no tienen respuestas de ningún lado”, dijo la mujer que le respondió la directora.

La mamá manifestó el malestar al asegurar que su hija no puede asistir al colegio desde hace dos semanas. Y que, por lo pronto, se analiza incorporarla a un programa especial para que pueda finalizar el cursado.

“Seguramente ingresa en un programa especial y rendiría un coloquio de todas las materias a fin de año y estamos averiguando en el Hospital de Niños sobre la escuela hospitalaria para ver cuál es la mejor opción”, destacó.

Finalmente, reflexionó: “Si bien sabemos que ella de alguna manera va a poder terminar el año, lo que nos indigna es que exista una escuela en la que se excluya a los niños y niñas que están en silla de ruedas”.