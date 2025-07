Son varios los intendentes que se suman al reclamo de los gobernadores e intendentes contra la administración de Javier Milei que, desde su asunción, el giro de fondos pasó a cero. Gustavo Benedetti, intendente de Arroyito, es uno de ellos: “ En mi pueblo muchos votaron a Milei pero después piden que gobernemos como el kirchnerismo”, dijo.

En diálogo con Fuerte y Claro, por SRT Media, señaló que “se festeja que se pare la obra pública por la corrupción, pero el vecino pide el cordón cuneta, las cloacas” , todas las obras que siempre se han hecho en conjunto provincia, municipio y estado nacional y que “hoy estamos huérfanos”. Aclaró que con el Gobierno provincial trabajan en conjunto pero no hay respaldo nacional.

“Acá hay una falta de conocimiento de cuál era la función del gobierno municipal y del Estado nacional. Acá la gente mete todo en la misma bolsa”, sostuve en referencia a los constantes reclamos que reciben en el municipio.

“Nación a Municipio no hay nada. No hay diálogo, no hay un programa”, señaló Benedetti.

El funcionario también analizó la situación particular que vive la ciudad de Arroyito, y el drama que padecen otras localidades del interior: “En Arroyito quizás la desocupación es baja, pero el poder adquisitivo ha quedado lejos. Los otros intendentes dicen que están más complicados aún. Todos los pueblos de alrededor vienen a Arroyito para distintos servicios. A nivel municipal se va achicando la Caja y se va haciendo más difícil”, indicó.

“Vemos un desapego, un desinterés o desconocimiento desde cómo funciona el Estado municipal por parte del Estado”.