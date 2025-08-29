Un grupo de intendentes del Gran Córdoba viajó a Montería, Colombia, para participaron del Rivercity Global Forum, un evento donde mandatario de diferentes partes del mundo expusieron sobre proyectos que contemplan la incorporación del río en proyectos urbanísticos públicos.

Pablo Cornet, de Villa Allende, Fernando Rambaldi, de La Calera, Federico Zárate, de Jesús María y Ezequiel Lemos, de Río Ceballos fueron el cuarteto de jefes municipales que representaron a la provincia.

Ver: Se cumplen 10 años de las trágicas inundaciones en Sierras Chicas



De extracciones políticas diferentes, ninguno de ellos peronista, asumieron sus primeros mandatos en el 2023 y mantienen aceitados vínculos de gestión sobre las problemáticas de Sierras Chicas.

Los ríos en el corredor del departamento Colón tuvieron un trágico protagonismo en febrero de 2015 con las crecidas que provocaron nueve muertes, cientos de evacuados, más de 200 casas totalmente destruidas y cerca de 1.500 viviendas afectadas.

"En nuestra ciudad los últimos cuarenta años se le ha dado la espalda al río y eso nos ha traído muchos inconvenientes, contaminación, asentamientos precarios, que la gente no pueda ir a tomarse unos mates a la costanera", explicó Rambaldi sobre la situación de La Calera.

Por otra parte el intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, expuso sobre el sistema de alerta temprana sobre posibles inundaciones. Mientras que su par de Río Ceballos, Ezequiel Lemos, dio cuenta de el proyecto del Código de ordenamiento urbano integral.