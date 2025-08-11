La Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Cosquín pidió este lunes colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Melina Melián Varveri, de 24 años de edad.

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que “se habría ausentado de su domicilio en la ciudad de Casa Grande y fue vista por última vez, en barrio Arguello de la ciudad de Córdoba, los días 5 o 6 de agosto de 2025, en horas de la siesta”.

Se trata de una persona de contextura física mediana, de 1,60 mts. de altura, de pelo oscuro hasta los hombros, de tez trigueña y ojos de color marrón.

Cualquier información sobre su paradero puede informarse la Unidad Judicial Móvil de Cosquín, teléfonos (03541) 454985, 453556, 452199, 453909 o 452293, internos n° 56801, 56802 o 56803, a la Comisaría de Cosquín 3541-458160 o a cualquier dependencia policial o judicial más cercana.