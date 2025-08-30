Los episodios de inseguridad se suscitan a cada hora en Córdoba, algunos con características más llamativas que otros. Como el que ocurrió en la madrugada de este sábado, en pleno centro de Córdoba.

Según consigna la Policía de la Provincia, efectivos se hicieron presentes en la calle Entre Ríos 270 luego de que algunos vecinos alertaran por ruidos en un departamento que momentáneamente permanecía sin ocupantes.

Al llegar al lugar, los uniformados sorprendieron a un hombre mayor de edad escondido en el ropero del departamento ubicado en el primer piso de ese domicilio, luego de haber ingresado, en principio, a través de una ventana que no tenía medidas de seguridad.

Herido

En otro hecho de inseguridad ocurrido en la tarde del viernes, un hombre de 20 años ingresó al dispensario del barrio Ciudad de Mis Sueños con una herida de arma de fuego en el rostro.

Luego de recibir allí los primeros auxilios, debió ser trasladado por un servicio de emergencias al Hospital de Urgencias. En la causa interviene la Fiscalía de Instrucción del Dpto. 2, turno 7, a cargo del Dr. Tomás Casas.