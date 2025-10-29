Intentó robar en un comercio, provocó un incendio y terminó detenido en Villa Urquiza

La Policía de Córdoba realizó un operativo en barrio Villa Urquiza, que culminó con la detención de un hombre de 45 años acusado de intento de robo y daños en un comercio de neumáticos.

Según informaron fuentes policiales, el individuo habría ingresado a un local de venta de neumáticos, donde provocó destrozos y manipuló el tablero eléctrico del establecimiento. Por el actuar de esta persona originó un foco ígneo, que fue rápidamente sofocado por personal del Cuerpo de Bomberos, evitando mayores consecuencias.

En el procedimiento se logró el secuestro de un bolso que contenía un arma blanca, herramientas y cables de cobre, elementos presuntamente sustraídos del lugar.

El detenido fue trasladado a sede policial junto con los objetos incautados y quedó a disposición de la Justicia de Córdoba para continuar con las actuaciones correspondientes.