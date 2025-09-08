Intentó sobornar a la policía de Córdoba tras huir de un control en estado de ebriedad

En las ultimas horas de este lunes un hombre de 35 años luego de sus intentos esquivar al personal de policía caminera quedo detenido.

El conductor fue encontrado con una suma de $416.250 y en estado de ebriedad luego de que el y su vehículo quedara a disposición de la policía por conductas indebidas.

Además, en su intento por evitar un control preventivo ubicado en la ruta 9, km 759, a la altura de la localidad de Sinsacate, realizó maniobras zigzagueantes; por lo que se efectuó un seguimiento controlado hasta el km 784, donde se le practicó el test de alcoholemia, resultando positivo.

Cabe mencionar que, luego de ser trasladado a la dependencia policial, ofreció dinero al personal actuante para evitar el procedimiento.