Un cargamento de contrabando, valuado en cerca de quince millones de pesos, fue secuestrado este jueves en Córdoba.

La camioneta que transportaba bultos con artículos del hogar y de bazar fue detenida en el cruce de la Autopista Rosario–Córdoba y la Ruta Nacional 158, según informó Villa María Vivo.

Uniformados de Gendarmería Nacional interceptaron el vehículo que era conducido por un hombre argentino que había partido desde Aguas Blancas, en la provincia de Salta.

Los gendarmes le pidieron al conductor que entregara el aval aduanero y, ante la falta del documento, dieron intervención a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En el operativo también participaron miembros de la Administración de Rentas de la Provincia de Córdoba (ARCA), con sede en General Deheza.