Una mujer de noventa años falleció este martes después de la explosión de una garrafa en el interior de una casa en la localidad de Río Cuarto.

La detonación sucedió pasadas las 13 de este martes en la habitación de una vivienda de calle Güemes 1291, según informó LV 16.

Adentro de la casa también se encontraba la hija de la mujer fallecida, una joven discapacitada, y otra familiar. Ambas sufrieron quemaduras graves y fueron trasladadas en una ambulancia hasta el hospital local.

Una cuadrilla de bomberos voluntarios llegó hasta la zona del siniestro y evitó que las llamas se propagarán hacia el resto de la vivienda.