El hallazgo del cuerpo sin vida de una adolescente de 15 años, adentro de una obra en construcción, provocó conmoción este lunes en la localidad cordobesa de Laboulaye.

Las primeras pericias indicaron que el cuerpo de la joven presentaba una fractura en el cráneo que se habría producido por una caída al vacío, según informó el sitio Villa María Vivo.

En el galpón en construcción, ubicado sobre la ruta provincial 4, se montó un operativo a cargo de la fiscalía Instrucción de la Octava Circunscripción con apoyo de la Policía de Córdoba.

Hasta el momento la causa fue caratulada “muerte de etiología dudosa” mientras se esperan mayores pruebas para establecer las circunstancias de la muerte.