Un incendio consumió la estructura de una pollería en Villa Carlos Paz este martes cuando tres empleados limpiaban la chimenea del local.

Las llamas avanzaron sobre el comercio de la firma Míster Pollo, ubicado en Pellegrini y Uruguay, pasadas las once de la mañana.

Una ambulancia de Vittar asistió a tres empleados quienes, por fortuna, no sufrieron heridas de gravedad.

En paralelo, una cuadrilla de bomberos sofocó las llamas y evitó que el fuego se extendiera a otros comercios de la localidad serrana.

Además, personal de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba trabaja sobre las conexiones aéreas afectadas, según publicó el Diario de Carlos Paz.

La primera hipótesis sobre los sucedidos es que el incendio comenzó por unas brazas que se desprendieron de la chimenea en medio de la limpieza. La investigación está en manos de la Justicia.