Un hombre de treinta y tres años murió de un disparo a quemarropa después de una discusión con un vecino en la localidad de Río Cuarto.

Al parecer, el agresor, un hombre de treinta años, fue a increpar a la víctima porque un perro suyo había mordido a su hijo.

La escalada de violencia llegó hasta que el agresor sacó un arma y disparó contra su vecino, quien fue trasladado en ambulancia al Hospital San Antonio de Padua durante la noche del martes.

El equipo de salud que atendió al herido informó de su muerte horas después de la internación en el nosocomio provincial.

La investigación sobre lo ocurrido está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Tercer Turno, que dispuso la detención del agresor en un operativo del que participó personal de la Comisaría Banda Norte.