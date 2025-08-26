Un hombre de 34 años fue detenido, tras ser acusado de apuñalar a una mujer de 48 años en plena calle, en la localidad de Luque.

La víctima fue internada con graves heridas en el Hospital San Vicente de Paul de Villa del Rosario, según informó Villa María Ya.

Al parecer el agresor era un cliente habitual del local en el que trabajaba la mujer y habrían tenido un entredicho antes del ataque ocurrido el lunes a la tarde, en una zona rural.

La victima ingresó en el nosocomio local con heridas en el rostro, cuello y tórax. El equipo de salud a cargo informó que se encuentra fuera de peligro.

La investigación sobre el intento de homicidio está a cargo de la fiscal de Instrucción de Río Segundo, Patricia Baulies.

El principal acusado fue detenido durante la medianoche del lunes en las afueras de Luque y después las fuerzas de seguridad lo trasladaron al Complejo Penitenciario EP9, según informó Villa María Vivo.