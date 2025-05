En parte de su alegato en la audiencia en que se escuchan los alegatos de los abogados defensores relacionados con la causa por la muerte y graves consecuencias que tuvieron 13 bebés en el hospital Materno Neonatal, de la ciudad de Córdoba, el abogado defensor,

Justiniano Martínez, cuestionó la tarea realizada por el fiscal instructor Raúl Garzón al cuestionar las pruebas acumuladas y los resultados que dieron lugar, marcando que hubo una “intencionalidad” marcada.

El letrado que defienda el exsecretario de Salud, Pablo Carvajal, efectuó las críticas durante parte de su exposición ante los integrantes de la Cámara 7º del Crimen y luego brindó precisiones ante los micrófonos de Canal 10.

“Cuando un fiscal realiza una tarea en que no surgen propiamente de la prueba las imputaciones adoptadas, y tratándose de una persona muy inteligente, uno deduce que eso lo ha hecho con una intencionalidad determinada, pero no estoy en condiciones, porque no sé, no estoy en condiciones de asegurar su tuvo un interés político, o por su carrera judicial”, disparó Martínez.

Se le preguntó si el fiscal Garzón actuó por intereses extraños y respondió que “si, aunque no pueden medirse, cuando una resolución se desvía de acuerdo a lo que debía ser y quien la dicta es una persona de la capacidad del doctor Garzón, ha tenido una intencionalidad determinada para guiar esa resolución en un camino determinado”.

Además de criticar las resoluciones adoptadas por el fiscal que llevó adelante la investigación por considerar que sus conclusiones no permitían arribar a las acusaciones que se adoptaron, aclaró algunos aspectos de la relación que mantenía con Garzón.

“Se habló de mi amistad con el fiscal Garzón, que se cortó por causas que están en este expediente de ahí es que surgen estas situaciones. Garzón en una resolución indicó que era una maniobra dolosa cuando acepté ser defensor y lo consideró de mala fe, y que era para apartarlo del caso. Ese tipo de actitudes no puede estar dentro del corral de los amigos. No era una cuestión personal sino profesional”, puntualizó.

En relación a la imputación sobre su defendido, Pablo Carvajal, consideró: “Estoy seguro que nunca tuvo intenciones de encubrir a nadie. ¿Alguien que quiere encubrir sale corriendo y le dice a la máxima autoridad? Carvajal hizo lo que yo hubiera hecho y (Diego) Cardozo hizo lo que yo hubiera hecho. Como funcionarios hicieron lo correcto, a pesar de que no conocen de leyes, son médicos”.

Sostuvo que el Código Penal es claro en determinar que nadie es culpable hasta que haya una condena firme.

Por supuesto que la postura de Martínez se contrapone a los pedidos de condenas formulados por la Fiscalía y los reclamos hechos por los abogados querellantes, quienes en ambos casos solicitaron la aplicación de penas por omisión de deberes de funcionarios público, encubrimiento y falsedad ideológica.