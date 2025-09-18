La Policía de Córdoba desplegó un operativo de seguridad en la escuela Normal Superior Alejandro Carbó después de una amenaza de bomba.

Uniformados de la fuerza de seguridad y efectivos de la Brigada de Explosivos entraron al edificio de Colón 951 durante la tarde para inspeccionar las instalaciones de la emblemática institución.

Para llevar adelante el operativo no fue necesario ordenar que se evacúe la zona de barrio Alberdi, frente a Plaza Colón.

El viernes pasado ocurrió un evento similar con la denuncia de una amenaza de bomba en el colegio Jerónimo Luis de Cabrera que terminó sin heridos después de confirmar que se trataba de una falsa alarma.