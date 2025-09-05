El pasado miércoles por la noche, un joven de 25 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en la intersección de las calles Totoral y Río Grande, en barrio Residencial Santa Rosa. Testigos de la zona indicaron a La Voz que la víctima, identificada como Michael Villarreal, estaba sentada en la vereda bebiendo alcohol cuando un hombre llegó en auto y lo ejecutó sin mediar palabra. Un servicio de emergencia acudió al lugar, donde los médicos constataron el deceso.

Según los testigos, Villarreal era conocido en el barrio por su carácter conflictivo y su prontuario de antecedentes delictivos. Afirman que el joven solía protagonizar enfrentamientos, robos y hechos violentos, lo que podría haber desatado una reacción desmedida en un vecino. Además, sostienen que, la noche del crimen, Villarreal se mostraba exaltado a causa del alcohol y había confrontado a quienes se cruzaban en su camino.

El caso quedó en manos de la fiscalía de instrucción a cargo de Víctor Chiapero, quien ordenó revisar las cámaras de seguridad de la zona. De acuerdo a los primeros datos, se encontró una filmación de un hombre corriendo con un arma en la mano, aunque la Justicia aún no logró identificar al atacante. Sospechan que el crimen podría ser el resultado de un ajuste de cuentas o un caso de justicia por mano propia. Por el momento no descartan ninguna hipótesis.