En la tarde de este domingo falleció un preso que se encontraba alojado en el Complejo Carcelario N° 1 “Rdo. Francisco Luchesse” de Bouwer.

El hombre se encontraba bajo régimen de autoexclusión y la Justicia investiga las causas del deceso.

Fue el Servicio Penitenciario de Córdoba el que informó la novedad mediante un comunicado en el que precisó que se activaron los protocolos de rigor y se entregaron todos los elementos probatorios a la Fiscalía interviniente.

Cuando ocurren muertes dentro de un establecimiento penitenciario se consideran de “etiología dudosa” hasta que se determinen clínica y legalmente las causas. Ya se lleva adelante una investigación y se notificó también al Organismo de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia.

Por el momento, las causas del deceso no fueron confirmadas y se esperan los resultados de las pericias para determinar qué ocurrió.