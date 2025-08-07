El fiscal federal Maximiliano Hairabedian lleva adelante la causa contra Oscar González que investiga un supuesto enriquecimiento ilícito, evasión y lavado de dinero.

Cabe recordar que la legisladora del MST, Luciana Echevarría, presentó una denuncia por presuntas irregularidades en la declaración jurada del dirigente ante la Unicameral. Allí, entre otras cuestiones, declaraba una cochera en Nueva Córdoba con valor de 20 mil pesos, cifra mucho menor a lo que indica la lógica del mercado.

Por esto, Hairabedian solicitó a una tasadora a que realice un informe para determinar el valor real de los inmuebles a la fecha en la que fueron obtenidos.

Además, se lleva adelante una pericia contable para establecer si con los ingresos legales que tenía el ex legislador al momento de realizar las compras significaban una “capacidad económica para adquirir a valor de mercado esos bienes”, según explicó el fiscal.

Los datos se obtendrán dentro de los próximos tres meses y será una prueba central para definir el resultado de la investigación. A partir de allí, la fiscalía decidirá si la causa es elevada a juicio.