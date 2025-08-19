Invierno en la piel: con lluvias, el tiempo para este martes en Córdoba

La inestabilidad que inició el lunes por la noche con una tormenta eléctrica en la capital de Córdoba y alrededores continúa este martes con lluvias y lloviznas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que, con cielo cubierto, estas condiciones se extenderán hasta la tarde, pausando hacia la noche. La amplitud térmica, con mínima de 11 grados y una máxima que llegaría a los 15, y los vientos del sur, son algunos de los condimentos de la jornada.

Hacia el miércoles se aguarda que el tiempo mejore, con la presencia de sol y una máxima en ascenso que treparía a los 21 grados. Condiciones similares se registrarían el jueves.