Por un problema “meramente administrativo”, la planta de Iveco debió parar la producción en su planta de Córdoba durante este jueves y el viernes, ante la falta de autorización para ingresar los insumos importados necesarios para la fabricación de sus vehículos, y otro tanto podría suceder en la fábrica de Nissan en Santa Isabel, a partir de mañana.

Así lo reconoció Leonardo Almada, vocero del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de Córdoba (Smata), quien agregó que la planta de CNH, que fabrica tractores y cosechadoras, está atravesando por la misma situación, por lo que hay incertidumbre en torno a lo que pueda pasar la semana próxima.

No obstante ello, el gremialista se mostró conforme con la situación en general de la producción automotriz. “En el resto de las empresas del sector, la situación en general está muy bien, tanto en la producción, como en cantidad de ventas”, afirmó.

Explicó que “el hecho de que no ingresen vehículos importados, genera que lo que se produce en el país, se vende, lo que hace que haya trabajo para todos. Los compañeros están trabajando muy bien, más allá de estos pequeños parates. Hay buenas expectativas y buena perspectivas de producción, salvo cuando aparecen estas trabas”, concluyó.

En diálogo con el programa “Pensavalle informa” por radio Universidad, el dirigente gremial señaló que si bien la situación “es compleja, se podría solucionar si se destrabaran las autorizaciones" de las importaciones de insumos.

Almada relató que “las piezas" que necesitan las fábricas, “están en la Aduana de Córdoba, no están liberadas porque no llega la autorización”. En ese sentido, sostuvo que ”es por una cuestión netamente administrativa, pero no sabemos cuando se regularizará la situación".

Más adelante, afirmó que “probablemente se deba al cambio de régimen” que rige desde el miércoles. Cabe recordar que ese día se publicó en el Boletín Oficial la creación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), “destinado a obtener de manera anticipada información necesaria para generar previsibilidad y trazabilidad en las operaciones de importación”.

Con la reglamentación del nuevo sistema, el Gobierno puso fin al Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIs). Aquellos trámites de SIMIs iniciados pero que hasta el miércoles no fueron aprobados, perdieron vigencia, con lo cual quienes los habían solicitado deben tramitar nuevos pedidos bajo el esquema reglamentado en las últimas horas.

El vocero de Smata remarcó que también “hay problemas en Nissan con las camionetas, donde lo más probable es que la producción se pare el viernes", mientras que confirmó que en Iveco “no se trabaja hoy y mañana”.

En esa dirección, contó que “ayer se destrabó para Nissan, lo que garantizó que siguiera la producción hasta este jueves”, aunque para el viernes y lunes aún no hay certezas. Almada reconoció que de continuar esta situación, lo más probable es que “haya suspensiones”, por la cual los trabajadores cobran un porcentaje por el día no trabajado.