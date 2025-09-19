Javier Milei, en Córdoba: "La propuesta de Juan Schiaretti eleva el déficit en siete puntos"

A poco menos de cuarenta días de las elecciones nacionales en las que se renueva parte del Congreso nacional, y en plena crisis económica, Javier Milei llegó a Córdoba este viernes. En el auditorio Juan Bautista Alberdi de la nueva sede de la entidad brindó un discurso ante empresarios y dirigentes, en medio de drásticos cambios en la política monetaria y fiscal.

El mandatario comenzó su discurso agradeciendo a Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio, y enfatizó que “recibieron la peor herencia de la historia”.

“Tratar de doblegar al status quo no es fácil. Los procesos de cambio siempre generan resistencia del status quo. Son décadas y décadas de acumular ideas en la dirección incorrecta”, comenzó.

Milei se despegó de la responsabilidad y criticó al kirchnerismo al culparlo por la crisis económica y social que vive el país: “Argentina es el único país que, siendo desarrollado, se volvió subdesarrollado. Me parece poco autocrítico para aquellos que defendieron ese modelo, cuando ese modelo fue el que nos hundió”.

“Violar la restricción del presupuesto no es gratis. Teníamos un déficit fiscal de 15 puntos del PBI”, remarcó.

CRÍTICAS A SCHIARETTI

En otro punto, el libertario cruzó al exgobernador de Córdoba y candidato a diputado por Provincias Unidas, Juan Schiaretti: “Días atrás el exgobernador Schiaretti no criticó a nosotros por lo que estábamos haciendo. Su propuesta sonaba muy linda pero implicaba elevar el déficit fiscal en siete puntos del PBI. Entonces la pregunta es con qué dinero lo vamos a financiar: ¿con emisión monetaria o endeudamiento?”, apuntó.

EL AJUSTE FISCAL

Haciendo referencia al severo ajuste fiscal que aplica el Gobierno nacional, el presidente admitió que “es beneficioso porque aumenta el ahorro”. Y agregó: “No sólo hicimos el ajuste, sino que a lo largo de 2024 bajamos los impuestos por el equivalente de 2,5 por ciento del PBI”.

“A mitad del año que viene la inflación será una mala historia que se habrá terminado. Ya tenemos una lección y es que el dinero es lo que causa la inflación”, sostuvo.

“Este gobierno sacó de la pobreza a doce millones de argentinos. Parece que hubiéramos encontrado la máquina de la prosperidad. Pedimos que no aflojen, estamos a mitad de camino", destacó.

ELECCIONES Y PALO A LA OPOSICIÓN

Javier Milei se refirió a las elecciones legislativas: “Si tomamos conciencia del monstruo que hay enfrente, creo que la sociedad va a reflexionar y este 26 de octubre va a pintar de violeta el país”, subrayó. Y apuntó contra la oposición: “Si estuvieran para ganar, acorde a lo agrandados que están, seguramente no estarían tratando de romper todo, todo el tiempo”, afirmó.

En otro punto de su disertación, el mandatario criticó a la oposición: “Nos sacaron más de 40 leyes en contra. La crítica que se hace a la política es ingenua porque nunca deberían olvidarse que nosotros asumimos con el 15 por ciento de la Cámara de Diputados y menos en Senadores. Ellos creían que todo esto iba a salir mal”, aseguró.

Cómo sigue la agenda de Milei en Córdoba

El mandatario también tendrá un acto partidario en el Parque Sarmiento.

Está previsto para las 18:00 en las escalinatas del Mirador del Coniferal, donde ya realizó uno siendo diputado, en 2022. Se trata de la intersección de Poeta Lugones y Armando Roldán.

A modo de darle un impulso a la lista que encabezan Gonzalo Roca y Laura Soldano, Milei busca en la mística transmitir el mensaje libertario.

Seguramente estarán presentes el resto de los aspirantes a diputados, como el actual titular del PAMI en la provincia, Marcos Patiño; la bullrichista Laura Rodríguez Machado; y la pastora Evelin Barroso.