Javier Milei, en Córdoba: entre la Bolsa de Comercio y el Parque Sarmiento

A poco menos de cuarenta días de las elecciones nacionales en las que se renueva parte del Congreso nacional, y en plena crisis económica, Javier Milei visita Córdoba este viernes.

En esta ocasión, para participar, pasado el mediodía, del aniversario número 125 de la Bolsa de Comercio de Córdoba. En el auditorio Juan Bautista Alberdi de la nueva sede de la entidad brindará un discurso ante empresarios y dirigentes, en medio de drásticos cambios en la política monetaria y fiscal.

No deja de generar expectativa lo que pueda decir el presidente, después de que la inflación mayorista marcara un 3,1 por ciento este jueves, de acuerdo a los datos del Indec.

Al menos la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular de la cartera de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, lo acompañan.

En la provincia lo aguarda el principal armador de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y se descontaba la presencia de varios dirigentes, entre ellos Luis Juez.

En modo campaña

El mandatario también tendrá un acto partidario en el Parque Sarmiento.

Está previsto para las 18:00 en las escalinatas del Mirador del Coniferal, donde ya realizó uno siendo diputado, en 2022. Se trata de la intersección de Poeta Lugones y Armando Roldán.

A modo de darle un impulso a la lista que encabezan Gonzalo Roca y Laura Soldano, Milei busca en la mística transmitir el mensaje libertario.

Seguramente estarán presentes el resto de los aspirantes a Diputados, como el actual titular del PAMI en la provincia, Marcos Patiño, la bullrichista Laura Rodríguez Machado y la pastora Evelin Barroso.