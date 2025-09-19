El presidente Javier Milei cierra su visita a Córdoba con un acto militante en las escalinatas del Coniferal del Parque Sarmiento desde las 18.

Después de su paso por la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde recibió el respaldo explícito de su titular Manuel Tagle, el mandatario busca levantar el ánimo libertario de cara a las elecciones de octubre.

Ver: Javier Milei, en Córdoba: "La propuesta de Juan Schiaretti eleva el déficit en siete puntos"



En el discurso que dio ante el circulo rojo cordobés, Milei remarcó que confía en los fundamentos del programa económico y dirigió sus críticas al exgobernador Juan Schiaretti por sus propuestas de reformas impositivas.

En el acto que se realizará en mirador del Parque Sarmiento, el presidente estará acompañado de los principales candidatos a diputados cuya lista en Córdoba encabeza Gonzalo Roca.

La comitiva presidencial que desembarcó en Córdoba estuvo integrada por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, la ministra de seguridad Patricia Bullrich, el vocero presidencial, Manuel Adorni, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem y la diputada Lilia Lemoine.