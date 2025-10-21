El presidente Javier Milei encabezó este martes una caminata por el barrio Nueva Córdoba para realizar el último acto de campaña en la provincia antes de las elecciones del 26 de octubre.

El presidente Milei llegó en una camioneta negra Toyota hasta donde la militancia violeta lo esperaba en las veredas, por calle Ituzaingó hasta San Lorenzo. Antes de llegar a Obispo Oro se subió a la caja de otra camioneta para saludar a los militantes, a su lado se encuentran su hermana Karina y Roca.

En la zona de la excárcel de Mujeres, Milei dio un breve discurso con un megáfono, para arengar a la tropa libertaria, cómo lo hizo en Tucumán y Santiago del Estero el sábado pasado.

“Sacamos de la pobreza a doce millones de argentinos, terminamos con los piquetes en Argentina y estamos exterminando la inseguridad”, afirmó el mandatario antes los aplausos y lo cánticos de apoyo de la militancia reunida.

El acto estuvo precedido por un amplió despliegue de Gendarmería, desvíos de tránsito y vallados para evitar enfrentamientos. Movimientos de izquierda se concentraron en la zona del Patio Olmos donde realizaron una contramarcha.