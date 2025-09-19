El presidente Javier Milei cerró su visita a Córdoba este viernes con un acto militante en las escalinatas del Coniferal del Parque Sarmiento, donde pidió “no aflojar” ni dejarse “psicopatear por operetas armadas por actores pagos para manchar nuestro honor”.

Después de su paso por la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde recibió el respaldo explícito de su titular, Manuel Tagle, el mandatario buscó levantar el ánimo libertario de cara a las elecciones de octubre.

Ver: Javier Milei, en Córdoba: "La propuesta de Juan Schiaretti eleva el déficit en siete puntos"

En el escenario lo acompañaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de la bancada libertaria en la Cámara Baja, Gabriel Bornoroni; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el candidato a diputado Gonzalo Roca.

Con las escalinatas a sus espaldas, Milei calificó de “chimentos de peluquería e inteligencia artificial” a los audios filtrados que involucran a Eduardo “Lule” Menem y que podrían alcanzar a su hermana, Karina Milei, en un entramado de sobornos con laboratorios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

A la hora de destacar sus logros de gestión, Milei aseguró que hasta diciembre de 2024 realizó un “ajuste con crecimiento económico”.

“Dicen que la gente no llega a fin de mes; bueno, hoy hay seis millones de argentinos que comen cuando antes no lo hacían; le devolvimos la comida a seis millones de argentinos”, exclamó ante la militancia que lo rodeó.

Milei también acusó al exgobernador Juan Schiaretti de querer romper el “superávit fiscal” con las propuestas de reformas impositivas. “Los quieren esclavos de las dádivas”, afirmó.

En el repaso de su gestión, el presidente aseguró que desde febrero de este año el “partido del Estado” comenzó a torpedear su modelo económico a través de las leyes del Congreso de la Nación.

“La única propuesta que tiene es romper el modelo liberal porque saben que si funciona ellos van a estar desempleados porque no sirven para nada”, agregó.

En el cierre del discurso, Milei le pidió a los militantes libertarios que “no aflojen” porque esta vez “el esfuerzo valdrá la pena”.

En la previa del comienzo del discurso del Presidente hubo incidentes entre manifestantes de partidos de izquierda y militantes de las Fuerzas del Cielo en la zona de la Plaza España.

Conferencia previa

En la previa del acto, Roca dio una conferencia de prensa junto al jefe de la bancada de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni.

“Siempre usamos la misma receta y nunca nos dio resultado; hace dos años que probamos una receta distinta que viene cumpliendo metas. No nos olvidemos que arrancamos con una inflación del 300% anual”, expresó el candidato libertario, en respuesta a las críticas de Schiaretti.

Por otra parte, Bornoroni aseguró que Eduardo “Lule” Menem no fue apartado de la campaña electoral después del escándalo de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y tras la derrota electoral bonaerense.

“Venimos trabajando muy fuerte con todo el equipo: Martín Menem, 'Lule' Menem y Karina Milei”, aseguró el referente libertario en Córdoba.